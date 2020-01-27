ЛДЦ Иммунологии и аллергологии более 25 лет помогает людям c заболеваниями иммунной системы

Безупречная профессиональная репутация и искренняя благодарность тысяч пациентов — с таким багажом лечебно-диагностический центр встречает юбилей. Лечиться сюда приезжают не только из Самарской области, но и многих регионов России по системе ОМС, ДМС и в платном порядке.

Особенность работы центра — индивидуальный подход к разработке лечебно-профилактических программ, преемственность в диагностическом и лечебном процессе между врачами. Используются только высококачественные лабораторные технологии, проводится быстрый и точный анализ спектра причинно-значимых аллергенов и ведущего механизма развития аллергии, уникальное тестирование на пищевую аллергию. С 2010 года ведётся диагностика тяжёлых аутоиммунных заболеваний крови и кишечника.

Важное направление работы — профилактика и лечение иммунопатологии у детей и взрослых. Имеется 30-летний опыт работы по лечению бронхиальной астмы. С 2003 года на базе ЛДЦ функционирует Областной центр диагностики и лечения аспирин-индуцированной патологии.

Гордость центра — специализированная лаборатория, оснащенная оборудованием мирового уровня, где проводят более 1000 видов исследований, в том числе диагностику тяжелых аутоиммунных заболеваний крови и кишечника и аллерго-скрининг на самые распространенные аллергены еще до их появления у пациента.

В трех консультативно-поликлинических отделениях оказывают медицинские услуги по профилям:

аллергология — иммунология, терапия, пульмонология, гастроэнтерология, ревматология, гематология, эндокринология, неврология, оториноларингология, дерматовенерология, косметология, экспертиза временной нетрудоспособности, функциональная диагностика и физиотерапия.

При центре работает специализированная аптека.

Аллергия — не повод отказывать себе в желании быть красивой. Врачи-косметологи "ЛДЦ Иммунологии и Аллергологии" дадут советы по уходу за кожей и подберут гипоаллергенную косметику.

За успехи, достигнутые в развитии отечественной аллергологии и иммунологии, коллектив центра удостоен высших международных и российских наград. Среди них — премия "Профессия-Жизнь", "Лидер в области медицины" (Швейцария), "100 лучших медицинских учреждений Приволжского федерального округа" и грамота Общества православных врачей России.

Главный врач центра Татьяна Суздальцева в этом году отмечена благодарственным письмом Президента РФ. А ЛДЦ Иммунологии и аллергологии стал одним из финалистов премии "Достояние губернии".

Московское ш., 10, тел. 8(846) 334-45-04

Ул. Солнечная, 39 (детское отделение)

тел. 8(846) 994-03-04

Пр.Кирова, 435, 8(846) 269-81-01, 8(846) 269-81-81

www.immun-center.ru

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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