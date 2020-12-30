16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Урожайный год: АПК региона показал впечатляющие результаты Семена и средства защиты от "Биотехнологии" ежегодно оправдывают ожидания сельхозпроизводителей Компания "Дизель Экспорт" продает отечественную и зарубежную сельхозтехнику "ВолгаСемМаркет" продолжает увеличивать производство элитных семян зерновых Самарский комбикормовый завод представил новую линейку кормов

АПК и пищепром Экономика и бизнес

Семена и средства защиты от "Биотехнологии" ежегодно оправдывают ожидания сельхозпроизводителей

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 1503
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская компания ООО "Биотехнологии" с 2011 года является официальным дистрибьютором компании Syngenta по Самарской области.

Сегодня Syngenta - одна из ведущих мировых компаний, которая производит только качественные препараты и ежегодно оправдывает доверие покупателей. Качество продукции Syngenta неизменно растет благодаря постоянным полевым исследованиям. В компании более 25 тысяч сотрудников, которые работают в 90 странах мира, что позволяет изучить растения в естественной среде, а также максимально полно оценить препараты. Главная цель компании Syngenta - максимально реализовать потенциал растений и увеличить урожайность видов.

Благодаря деятельности компании ООО "Биотехнологии" эти возможности стали доступны и для аграриев нашего региона. Компания предлагает высококачественные семена подсолнечника, кукурузы, овощных культур и средства защиты растений, а также семена овощных культур мелкорозничной фасовки.

Товар произведен на зарубежных и отечественных предприятиях фирмой Syngenta. Представленные для реализации у нас в регионе семена являются результатом генетического улучшения селекционными учреждениями Европы. Получить их можно не только привычным способом, но и с помощью товарного кредита, который предлагает ООО "Биотехнологии". Это позволит всем хозяйствам реализовать свои производственные планы.

Узнать подробности и познакомиться с ассортиментом можно по адресу:
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 85
Тел./факс (846-63) 6-30-80
Сот. тел.: 8-937-184-41-94, 8-937-184-41-95, 8-937-184-41-74, 8-937-184-41-75
e-mail: ooo.biotehnologii@yandex.ru
www.bioteh-kinel.ru

АПК&Пищепром №19

АПК&Пищепром №18

АПК&Пищепром №17

АПК&Пищепром №16

АПК&Пищепром №15

АПК&Пищепром №14

АПК&Пищепром №13

АПК&Пищепром №12

АПК&Пищепром №11

АПК&Пищепром №10

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3