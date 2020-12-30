Семена и средства защиты от "Биотехнологии" ежегодно оправдывают ожидания сельхозпроизводителей

Самарская компания ООО "Биотехнологии" с 2011 года является официальным дистрибьютором компании Syngenta по Самарской области.

Сегодня Syngenta - одна из ведущих мировых компаний, которая производит только качественные препараты и ежегодно оправдывает доверие покупателей. Качество продукции Syngenta неизменно растет благодаря постоянным полевым исследованиям. В компании более 25 тысяч сотрудников, которые работают в 90 странах мира, что позволяет изучить растения в естественной среде, а также максимально полно оценить препараты. Главная цель компании Syngenta - максимально реализовать потенциал растений и увеличить урожайность видов.

Благодаря деятельности компании ООО "Биотехнологии" эти возможности стали доступны и для аграриев нашего региона. Компания предлагает высококачественные семена подсолнечника, кукурузы, овощных культур и средства защиты растений, а также семена овощных культур мелкорозничной фасовки.

Товар произведен на зарубежных и отечественных предприятиях фирмой Syngenta. Представленные для реализации у нас в регионе семена являются результатом генетического улучшения селекционными учреждениями Европы. Получить их можно не только привычным способом, но и с помощью товарного кредита, который предлагает ООО "Биотехнологии". Это позволит всем хозяйствам реализовать свои производственные планы.

Узнать подробности и познакомиться с ассортиментом можно по адресу:

г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 85

Тел./факс (846-63) 6-30-80

Сот. тел.: 8-937-184-41-94, 8-937-184-41-95, 8-937-184-41-74, 8-937-184-41-75

e-mail: ooo.biotehnologii@yandex.ru

www.bioteh-kinel.ru