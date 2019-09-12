"ВолгаСемМаркет" продолжает увеличивать производство элитных семян зерновых

Верно говорят: от плохого семени не жди хорошего племени. Для богатого урожая нужна элита. Да такая, чтобы соответствовала всем мировым стандартам. В нашей области реализацией качественных семян занимается ООО "ВолгаСемМаркет"

Успех - в точном следовании технологии

"ВолгаСемМаркет" был создан в 2004 году как торговый дом крупнейшего научного-исследовательского учреждения региона НИИСХ имени Н.М. Тулайкова. Уже к 2009 году стало ясно - необходимо налаживать собственное производство, ведь семян, произведенных в институте, недостаточно. Сельхозтоваропроизводители поняли, насколько важны хорошие семена, и спрос резко увеличился. Тогда руководитель компании В.М. Удиванкин решил заниматься производством. Благо, сам он по образованию ученый агроном, знающий все тонкости семеноводства. Очень быстро дело пошло на лад, в первую очередь потому, что продаваемый продукт - безупречного качества.

"Сейчас основное направление нашей работы - это производство элитных и репродукционных семян зерновых, зернобобовых, технических и кормовых культур селекции не только Самарского НИИСХ, но и других НИИ России, - рассказывает В.М. Удиванкин. - Мы продаем оригинальные, элитные и репродукционные семена наиболее адаптированных к засушливым условиям Среднего Поволжья сортов более чем 10 сельскохозяйственных культур. Кроме того, мы занимаемся оказанием консультационных услуг в организации производства и семеноводства важнейших для региона зерновых, зернобобовых, масличных культур. При производстве зерна очень важно соблюдать технологию, вносить в строго определенное время нужное количество удобрений, использовать современные средства защиты растений. Если этого не делать, то лучшие семена могут дать не тот результат, на который рассчитывает аграрий. Так что нам важно рассказать все тонкости нашим клиентам, правильно их обучить".

Если в первые годы работы компании случалось, что семенной материал сдавался как товарное зерно, то в последние годы производство семян продолжает увеличиваться, едва поспевая за спросом. Практически весь он выкупается "на корню", зачастую покупатели стремятся зарезервировать его заранее. "Немалую роль в том, что агрохозяйства заинтересовались качественными семенами, играет позиция правительства области, - говорит В.М. Удиванкин. - Оно выплачивает субсидии тем, кто покупает качественные семена высоких репродукций. Соответственно, аграрии понимают, что останутся в выигрыше, так как получат большие урожаи, а немалая часть их расходов будет компенсирована. А те, кто попробовал действительно качественные семена, уже не хотят от этого отказываться".

Посевные площади увеличены наполовину

Но, разумеется, повышение спроса приводит к тому, что предприятию необходимо расширяться - увеличивать свои посевные площади, закупать новую технику. И с этим, по словам В.М. Удиванкина, предприятие справляется. Сейчас в собственности находится около 1600 га, и еще в аренде 1000 га. Кроме того, постепенно удается обновить парк техники: в арсенале - современные почвообрабатывающие орудия, посевные комплексы, уборочная и сортировально-сушильная техника. И, что немаловажно, приоритет отдается технике российского или белорусского производства.

Нынешний год оказался для специалистов "ВолгаСемМаркета" особенно успешным. "За этот год удалось резко увеличить производство элитных и оригинальных семян, - рассказывает В.М. Удиванкин. - Это потребовало увеличения посевных площадей практически на 50%, причем некоторые из земель до того не были активно использованы для земледелия. В целом мы рады тому, что помогаем сельчанам добиться увеличения в доле посевов элитных и оригинальных семян, и эту позицию поддерживает правительство региона".