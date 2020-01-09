Директор индустриального парка АвтоВАЗа: Существующая площадка будет заполнена в 2020 году

Индустриальный парк "АвтоВАЗ", основанный в октябре 2016 года как структурное подразделение предприятия, опираясь на поддержку региональных властей, решает важные задачи по диверсификации экономики города Тольятти. Директор индустриального парка Алексей Востриков в интервью изданию рассказал о планах по развитию площадки и ее наполнению резидентами.

- С какой целью был создан индустриальный парк (ИП) и насколько ему удается решать поставленные задачи?

- Индустриальный парк является долгосрочным инвестиционным проектом, который решает два важных вопроса - экономический и социальный. Это проект развития как для АвтоВАЗа, так и для всего Тольятти.

В результате оптимизации производственных процессов на АвтоВАЗе появились свободные площади, не задействованные в основном производстве, - это сотни тысяч квадратных метров, которые необходимо содержать. По решению руководства предприятия в конце 2016 года был создан индустриальный парк для привлечения на свободные площади сторонних компаний.

Это российские и зарубежные производства, часть из которых связана с автопромом. Компании приходят в индустриальный парк, организовывают новые производства и создают рабочие места, которые очень востребованы в Тольятти.

- Чем отличается индустриальный парк "АвтоВАЗ" от других площадок в Тольятти, направленных на развитие города?

- Бизнесмены нередко путают понятия ТОР, ОЭЗ, технопарк, индустриальный парк. В отличие от ОЭЗ

"Тольятти" и технопарка "Жигулевская долина", которые построены в чистом поле и сегодня представляют собой, условно говоря, "пятизвездочные" площадки, АвтоВАЗ предоставляет резидентам уже готовые производственные помещения.

Благодаря инвестициям предприятия в ремонт и реконструкцию главный корпус индустриального парка приводится в соответствие с современными промышленными стандартами. В нем резидентам предоставляются в аренду площади, а также весь комплекс технологических ресурсов для ведения производственной деятельности.

Из более чем 100 тыс. квадратных метров главного здания половина уже занята производствами, еще примерно 20% зарезервировано существующими резидентами под расширение производств - сейчас там идет активная подготовка площадей. В четырехэтажном административном корпусе расположены офисные помещения, гардеробы, душевые, столовая, фельдшерский пункт, на улице внутренняя и внешняя парковки.

- Сколько резидентов сегодня разместили свои производства в ИП?

- Первым предприятием, запущенным на территории парка, стало производство компании "Металлист-

Тольятти", которая выпускает продукцию для аэрокосмической отрасли. Всего у нас 11 резидентов, которые создали более 1,6 тыс. рабочих мест.

Шесть компаний являются резидентами территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти", что дает им соответствующие льготы, касающиеся налогов и сборов в бюджет. Среди наших резидентов - Сбербанк, о котором стоит сказать отдельно.

- Как бы вы могли охарактеризовать площадку Сбербанка?

- Колл-центр Сбербанка размещается в двух отдельных офисных зданиях, общей площадью 13,5 тыс. квадратных метров, отремонтированных по специальному дизайн-проекту банка. АвтоВАЗ совместно с правительством Самарской области инвестировали средства в подготовку площадки. Сейчас на ней работает порядка 1,3 тыс. человек. Вторая очередь была торжественно открыта в августе. Резидент готов расширяться и брать на работу новых сотрудников.

- Кто и как может стать резидентом индустриального парка "АвтоВАЗ"?

- Все очень просто: приходишь, заключаешь договор аренды, принимаешь площади по акту, ставишь свое производство. Конечно, все это должно удовлетворять взаимным требованиям. У нас нельзя разместить производства, которые повышают класс пожароопасности, поскольку мы не хотим подвергать риску производства резидентов. Во всем остальном мы открыты для сотрудничества с новыми компаниями.

- Сегодня в Тольятти и в Самарской области в целом предложений по размещению производств в индустриальных парках достаточно много. Почему компании выбирают автовазовскую площадку?

- Во-первых, у нас конкурентное ценовое предложение по аренде - 130 рублей за квадратный метр производственных площадей и 250 рублей в офисной части - это достаточно доступная цена, если сравнивать с другими площадками.

На территории парка работают семь мостовых кранов, некоторые резиденты заходят к нам именно в связи с их наличием. Комплекс услуг входит в стоимость аренды.

Мы занимаемся и клинингом, причем убираем не только внутренние площади, но и улицу, что очень важно зимой. Это и охрана, и работа административно-технической команды. Кроме того, мы помогаем резидентам в обеспечении производств кадровыми ресурсами.

Европейский подход к работе с резидентами, характеризующийся вниманием и открытостью - все это делает наш индустриальный парк привлекательным.

Мы продолжаем подготовку площадей для резидентов. Наряду с уже красивыми площадками (а промышленность - это красиво!), мы наводим порядок на соседних участках.

- На какой срок заключаются договоры аренды?

- От года до 10 лет. Мы гибко подходим к потребностям резидентов и не навязываем строгих обязательств. Если компания захочет выйти из индустриального парка через три года, она спокойно может это сделать, в соответствии с договором.

- Существует ли "борьба за резидентов" между подобными площадками?

- Если говорить о конкуренции за резидентов между индустриальными парками региона, то производственных площадок для размещения сегодня недостаточно. Компаний, желающих вести производство в Тольятти, достаточно много, в том числе благодаря ТОР "Тольятти".

Сам статус территории опережающего развития - это не панацея для бизнеса. Компаниям нужны еще квалифицированные рабочие и инженерные кадры, сильная образовательная база, нужен рынок сбыта продукции, транспортная инфраструктура. Все это есть в Тольятти.

- У вас есть текучка резидентов?

- Нет. Была одна итальянская компания, связанная с автопромом, у которой здесь "не срослось" с рынком сбыта продукции. Они ушли не просто из индустриального парка, а в целом с российского рынка.

- Что собой представляет управляющая компания парка?

- У нас сегодня работают более 60 человек - это достаточно компактная команда. Мы круглосуточно следим за функционированием этого грандиозного сооружения. В нем есть не только кровля, которая обновлена, и новый пол, но и антресоли с промышленными кондиционерами, и подземные агрегаты, за которыми нужно все время следить. У нас есть инженерные специалисты, экономисты, HR-специалисты, маркетологи - все эти люди работают над функционированием и продвижением площадки.

У нас работают квалифицированные инженеры и энергетики, специалисты по строительству и пожарной безопасности.

Наши службы подключаются к проектам резидентов, которым необходимо получить разрешительную документацию - консультируют их и помогают ускорить процедуры. Наша техническая команда - это производственники АвтоВАЗа, очень хорошо разбирающиеся в производственной тематике.

- Вы пришли в индустриальный парк из администрации Тольятти. Что значит для вас эта работа?

- Это работа - вызов. Данный проект реализуется при поддержке региональных и муниципальных властей, и опыт работы в мэрии во многом помогает мне коммуницировать с органами власти. В свою очередь, эти связи помогают резидентам, в том числе тем, кому необходимо ускорить получение статуса резидента ТОР. Развитию проекта способствует великолепная техническая команда промышленной площадки, с которой мне удалось выйти на конструктивный рабочий диалог.

- Как вы оцениваете нынешнее развитие Тольятти с точки зрения экономики?

- Будучи советником мэра Тольятти, я слежу за экономической ситуацией в городе и хочу отметить, что, с одной стороны, мы слышим обывательское "все плохо", а с другой - видим компании, которые стоят в очереди на размещение на промплощадках, а также сотни, если не тысячи новых рабочих мест, которые создаются в городе.

Да, меняется конъюнктура и востребованность специальностей, но нельзя говорить об оттоке людей из города. Большое количество специалистов приезжают на АвтоВАЗ из других городов, причем не только топ-менеджеров - это инженерные кадры, экономисты, финансисты. Не стоит воспринимать нынешнее положение Тольятти как сплошной негатив - факты говорят о другом.

- Какое количество компаний сегодня потенциально планирует стать резидентами индустриального парка?

- Ежегодно на "смотрины" к нам приходят от 60 до 80 компаний. В настоящее время преддоговорная работа ведется с шестью компаниями. По нашим прогнозам, существующая площадка будет заполнена в течение следующего года. Концепция дальнейшего развития парка предполагает использование других свободных площадей АвтоВАЗа.