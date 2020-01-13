"Самарская клиника "СТАЛАНТ" внедряет в российскую стоматологию передовые европейские технологии"

В середине декабря в Самаре прошла первая международная конференция Volga Medical Tourism — 2019, посвященная развитию медицинского туризма в Самарской области. О том, как в Самаре формируется рынок инновационной медицины, и о потенциале экспорта медицинских услуг на примере собственной клиники "Итогам года" рассказал хирург-имплантолог, кандидат медицинских наук, главный врач "Института функциональной и эстетической стоматологии "СТАЛАНТ" Павел Алексеевич Рыбаков.

— Павел Алексеевич, как вы оцениваете потенциал экспорта медицинских услуг нашего региона, в частности стоматологических?

— С оптимизмом. Считаю, самарское здравоохранение готово к реализации полноценных соглашений о сотрудничестве с зарубежными агентствами медицинского туризма. Если же говорить о стоматологических услугах, то это очень перспективное направление: опыт и компетентность ведущих самарских стоматологов — на самом высоком профессиональном уровне.

— Чем мы можем привлечь? Чего греха таить, ведь некоторые соотечественники предпочитают лечиться в клиниках Германии, Израиля, Швейцарии вместо российских.

— Ситуация давно изменилась. На примере нашей клиники могу сказать, что медицинскими услугами "СТАЛАНТа" пользуются как раз те самарцы и наши соотечественники, которые до недавнего времени ездили "делать зубы" за границу. Причем есть тенденция к дальнейшему росту этой группы пациентов. Мы, безусловно, гордимся этим, поскольку, создавая "СТАЛАНТ", изначально ставили перед собой именно такую задачу: оказывать услугу европейского качества у нас в России. Это огромный плюс для соотечественников — не нужно тратить лишние средства и время для лечения за границей, испытывать неудобства из-за языкового и ментального барьеров. Важен и территориальный аспект. В нашем случае очень удобно получать услугу дома, чтобы оставаться под наблюдением врача и на связи с ним как на период лечения, так и после его завершения. Ведь вопросы у пациента могут возникнуть в любое время, поэтому за границу не наездишься!

фото предоставлено центром "СТАЛАНТ"

— В чем еще конкурентные преимущества услуг именно вашей клиники?

— Первое: у меня свой огромный опыт в установке имплантатов и отслеживании их эксплуатации. Учим, как за ними грамотно ухаживать… Какое качество установки имплантата должно быть, как протезировать на имплантатах — это мой большой опыт. Есть доказательная база, свое диагностическое оборудование. Мы ведем многолетний анализ всех установленных имплантатов нашим пациентам. Наращивание костной ткани является для нас приоритетным направлением. Наши результаты высоко оценены ведущими российскими и зарубежными специалистами.

Второе. Мы работаем по ведущим европейским технологиям (протоколам). Поэтому один из весомых аргументов — это оборудование, материалы, протоколы лечения. Общеизвестно, что Германия — одна из ведущих стран, лидер в дентальной имплантации и вообще в стоматологии. Кстати, сами немцы приезжали в "СТАЛАНТ" и подтвердили, что у нас действительно высокий уровень.

Третье. Умный и грамотный подход в стоматологическом лечении заключается в решении не только конкретной проблемы, но и в видении ситуации со всех сторон — и в ее развитии в перспективе. Именно поэтому мы придерживаемся комплексного подхода в лечении, где участвуют стоматологи всех специализаций: терапевты, ортопеды, хирурги-имплантологи, ортодонты и пародонтологи. Диагностика и обсуждение плана лечения каждого пациента проходит на общем врачебном собрании. Для пациента это является гарантией того, что его план лечения согласован каждым специалистом. Это стратегия управления здоровьем!

— Кадры по-прежнему решают все? Кто у вас трудится?

— Вы совершенно правы! Главное в любой организации — это люди. У нас работают узкопрофильные специалисты, имеющие квалификацию европейского уровня.

Первое, что мы сделали, — создали команду. На это ушло несколько лет. Потому что помимо профессионализма, желания развития человек, который работает в "СТАЛАНТе", убежден, должен быть порядочным, честным, справедливым. Эти человеческие качества для нас — ключевой момент. Наш доктор должен делиться знаниями, всегда делать свою работу одинаково хорошо, уважительно относиться к коллегам.

— Какие европейские клиники вы взяли за образец для создания "СТАЛАНТа"?

— Да, действительно мы изучали опыт многих клиник Европы и ведущих российских клиник Москвы и Санкт-Петербурга. Образцом для меня является стоматологический холдинг "Мегастом", которым руководит главный стоматолог Главного медицинского управления Управления делами Президента РФ, президент холдинга "Мегастом", д. м. н., профессор Федор Федорович Лосев. Он для меня главный учитель в профессии. "СТАЛАНТ" в итоге вобрал лучшие мировые и отечественные практики и инновации.

— Например?

— Начнем с того, что входная зона клиники уникальна: кабинки-"санпропускники" — наша собственная разработка. В них пациент может привести себя в порядок, подготовиться к приему. Санпропускники — важный барьер, который позволяет создать абсолютную чистоту и стерильность, обеспечивая безопасность пациентов. Входная группа — интерьер, дизайн — имеют свои особые решения, которые создают максимальный комфорт для посетителей.

"СТАЛАНТ" — уникальное пространство премиального уровня, превосходящее по технологическому обеспечению и уровню эргономики большинство европейских и отечественных стоматологических клиник. Кстати, в октябре 2016 года представителями фирмы KaVo в России нашей компании был присвоен статус референс-клиники KaVo — немецкого лидера стоматологической отрасли, который более 100 лет изобретает и производит лучшее стоматологическое оборудование по передовым технологиям. Референс-клиника — особый вид сотрудничества, которое строится на постоянном улучшении качества лечения, повышении квалификации докторов и высоких стандартах в работе. Именно референс-клиники становятся образцом для врачей отрасли благодаря непрерывному повышению уровня обслуживания.

Планируем к запуску операционный блок, где будет использоваться эксклюзивный операционный стол Brumaba. Вот-вот откроются еще два кабинета приема. Расширяемся!

К слову, во всех кабинетах приема мы уделяем особое внимание стерильности и безопасности лечения. Кабинеты оснащены специальной медицинской мебелью Kappler.

Мы комплексно занимаемся здоровьем полости рта: профилактикой, лечением и эстетикой. У нас небольно! Применяем самые передовые и безопасные анестетики. Наш золотой стандарт работы — протоколы лечения с фотофиксацией всех этапов, детальные регламенты и стандарты качества, которых придерживаются все наши врачи.

фото предоставлено центром "СТАЛАНТ"

Хирург-имплантолог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники "СТАЛАНТ" Павел Алексеевич Рыбаков является активным членом международных сообществ и ассоциаций врачей-стоматологов. Более 20 лет опыта работы хирургом-имплантологом. Имеет несколько патентов на изобретения, в том числе — на авторскую методику наращивания костной ткани. С 2002 года — активный участник профессиональных форумов по проблемам дентальной имплантации, всероссийских и международных тематических симпозиумов. Понимая ответственность перед пациентами, на протяжении нескольких лет искал решения по улучшению качества лечения: изучал мировые тенденции развития дентальной имплантации, вел научную деятельность, обменивался опытом с крупнейшими клиниками Европы и России. 10 лет назад принял решение реализовать собственный проект — построить крупный центр дентальной имплантации "СТАЛАНТ", не имеющий аналогов в Поволжье.

Институт функциональной и эстетической стоматологии "СТАЛАНТ"

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