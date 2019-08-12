Новый статус стал признанием авторитета СРО "СредВолгСтрой" в профессиональном сообществе

Получение Ассоциацией "СредВолгСтрой" статуса официального представительства Российского союза строителей в Самарской области стало признанием ее авторитета в профессиональном сообществе.

Российский союз строителей — одна из крупнейших в стране общественных организаций, которая объединяет более 41 тыс. строительных организаций. Руководители и члены союза тесно взаимодействуют с Государственной думой РФ и ее профильными комитетами, с правительством РФ, Советом Федерации, Министерством строительства и ЖКХ РФ, принимают участие в разработке новых законодательных актов и совершенствовании нормативной базы.

Регулярные выездные заседания союза в регионах позволяют выработать общую платформу, сверить позиции в работе по совершенствованию законодательства, регулирующего отрасль. Теперь эту работу во многом может взять на себя Ассоциация "СредВолгСтрой". Она станет связующим звеном между строительными компаниями и региональными властными структурами, будет участвовать в разработке и реализации федеральных, региональных и муниципальных программ и проектов социально-экономического развития, выражая точку зрения Российского союза строителей. Кроме того, представительство будет содействовать консолидации работодателей, ученых и специалистов, занятых в отрасли, а также повышению престижа профессии строителя.