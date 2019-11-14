Самарская область заняла 11 место в общероссийском рейтинге инновационного развития, поднявшись сразу на девять пунктов

Вплотную приблизиться к ТОП-10 региону позволили условия, созданные для развития инноваций. Инфраструктура поддержки бизнеса и качество стратегического управления в губернии получили высшую оценку экспертов, которые убеждены: Самарская область готова к встрече с инновационным будущим.

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ опубликовал 6-й выпуск аналитического доклада "Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации". Подобную оценку эксперты проводят с 2012 года. На основе 53 показателей специалисты ранжируют регионы, анализируя социально-экономические условия инновационной деятельности, научно-технический потенциал, уровень инновационной и экспортной активности, а также качество инновационной политики.

В первую тройку рейтинга традиционно вошли Москва, Республика Татарстан и Санкт-Петербург. Все регионы распределены по четырем группам исходя из величины отставания от результата региона-лидера. Самарская область заняла в сводном рейтинге 11 место, поднявшись сразу на 9 пунктов по сравнению с предыдущим анализом (20-е место). При этом по отдельным показателям губерния демонстрирует еще более динамичный рост.

Так, регион занял 5 место по социально-экономическим условиям инновационной деятельности (в предыдущем рейтинге — 6-е место). На основе этого параметра специалисты делают вывод о потенциале губернии к созданию инноваций. Данный тематический блок объединяет показатели эффективности экономики регионов (производительность труда, обновление основных фондов), наличия человеческих ресурсов для инновационной деятельности и уровня информатизации общества. Самарская область вошла в лидеры по образовательному потенциалу, а также по макроэкономическим показателям. Особо эксперты отметили высокую долю специалистов, занятых в высокотехнологичных отраслях промышленности, и молодых исследователей.

Наибольшую динамику губерния продемонстрировала по качеству инновационной политики, поднявшись с 39 на 10 место. Самарская область отмечена в числе лидеров по количеству институтов и территорий инновационного развития.

Показательно, что регион занял первое место по числу объектов инновационной инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" этой работе в регионе уделяется повышенное внимание. При содействии Минэкономразвития губернии создан венчурный фонд Самарской области, который оказывает финансовую помощь инновационным стартапам. По количеству сделок он входит в десятку самых активных фондов страны.

Руководство региона осознает, что ставка на инновации — это безальтернативный сценарий развития, именно поэтому регион так активно поддерживает инновационные проекты, в том числе через венчурный фонд. "На первом этапе фонд вкладывает в проект до двух миллионов рублей. Если стартап покажет кратный рост за три-четыре месяца, то сумма инвестиций может вырасти до 20 миллионов рублей", — поясняет министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Если вернуться к рейтингу ВШЭ, то впервые регионы оценивались по такому показателю, как "Экспортная активность". Это не случайно: в свете нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" это направление получает новый импульс для развития. Самарская область отметилась на 25 месте рейтинга и у региона есть все предпосылки для улучшения этого показателя. Активную поддержку для успешного продвижения за рубеж местным предпринимателям оказывает региональный Центр поддержки экспорта. Только в текущем году при его содействии 40 компаний заключили более 60 экспортных контрактов на общую сумму порядка 7 млн долларов.

По ряду направлений Самарская область ухудшила свои позиции в рейтинге. Так, по показателю инновационной деятельности регион занял 39 место, по научно-техническому потенциалу — остановилась на строчке 37. Между тем губерния лидирует в рейтинге готовности регионов к будущему, что говорит о высокой оценке качества стратегического управления на региональном уровне. Аналитики ВШЭ пришли к выводу, что документы долгосрочного планирования Самарской области содержат наибольшее число уникальных и актуальных тематик в области науки, технологий и инноваций. Можно говорить о том, что действующая региональная власть эффективно работает на перспективу, закладывая прочный фундамент для мощного прорыва в инновационной сфере в будущем. И, судя по растущей активности инвесторов в сфере высоких технологий, это будущее уже наступает. По прогнозам к 2025 году только объем Венчурного фонда Самарской области вырастет до 500 миллионов рублей. А бизнес, который реализует свои проекты при его поддержке, будет отчислять в бюджет региона не менее 57 миллионов рублей налоговых выплат.