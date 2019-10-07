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ДТП Происшествия

Число пострадавших при столкновении автобуса со столбом в Самаре увеличилось до 14

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 6 октября, после столкновения автобуса МАЗ маршрута № 41 с опорой уличного освещения в медицинские учреждения Самары были направлены 14 человек, пять из которых госпитализировали и девять отправили на амбулаторное лечение, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что в момент аварии в автобусе находилось 30 человек. Погибших нет. Детей среди пострадавших нет.

На место происшествия выезжали шесть пожарных на двух автомобилях. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, ДТП произошло в 10:55 напротив дома № 255 по ул. Стара-Загора. Ранее сообщалось о семи пострадавших в ДТП.

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