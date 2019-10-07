Попавший в ДТП у "Колизея" водитель автобуса № 41 уходил от столкновения с лихачем

Водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 41, который накануне попал в ДТП у ТЦ "Колизей", уходил от столкновения с подрезавшим его легковым автомобилем. Об этом в социальной сети рассказали представители ООО "СамараАвтоГаз".

"Водитель легкового автомобиля с агрессивной формой вождения подрезал автобус, следующий по маршруту. Со слов водителя автобуса, пытаясь избежать столкновения, он сманеврировал в сторону, кузов автобуса задел бордюрный камень и произошло столкновение с опорой", — уточнил перевозчик.

ДТП произошло в 10:55 6 октября напротив дома № 255 по ул. Стара-Загора. По данным ГУ МЧС по Самарской области, в момент аварии в автобусе находилось 30 человек. 14 пассажиров получили травмы. Пятерых пострадавших госпитализировали, еще девять человек отправили на амбулаторное лечение. Погибших нет. Детей среди пострадавших нет.

Серьезные повреждения получил и автобус. Как пояснили в "СамараАвтоГазе", состояние машины будет диагностироваться, после чего примут решение о его дальнейшей судьбе.