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ДТП Происшествия

Стали известны подробности ДТП с двумя погибшими в Нефтегорском районе

НЕФТЕГОРСК. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стали известны подробности ДТП, происшедшего 31 октября между 70 и 71 км трассы "Подъезд к г. Оренбург от М-5", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным полицейских, в 10:30 38-летний водитель автомобиля МАЗ-54327, не имеющий в правах категории "Е" позволяющей управлять фурами и автопоездами, ехал со стороны Оренбурга в направлении с. Дмитриевка Нефтегорского района. В пути на нерегулируемом перекрестке, он не уступил дорогу ВАЗ-21099 и столкнулся с ним.

В результате ДТП водитель легковушки и его 59-летний пассажир, скончались на месте происшествия до приезда "скорой помощи". А 57-летняя пассажирка и 59-летний пассажир той же легковушки были доставлены в больницу и госпитализированы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД и учитывать в пути погодные условия.

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