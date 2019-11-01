Стали известны подробности ДТП с двумя погибшими в Нефтегорском районе

Стали известны подробности ДТП, происшедшего 31 октября между 70 и 71 км трассы "Подъезд к г. Оренбург от М-5", сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в 10:30 38-летний водитель автомобиля МАЗ-54327, не имеющий в правах категории "Е" позволяющей управлять фурами и автопоездами, ехал со стороны Оренбурга в направлении с. Дмитриевка Нефтегорского района. В пути на нерегулируемом перекрестке, он не уступил дорогу ВАЗ-21099 и столкнулся с ним.

В результате ДТП водитель легковушки и его 59-летний пассажир, скончались на месте происшествия до приезда "скорой помощи". А 57-летняя пассажирка и 59-летний пассажир той же легковушки были доставлены в больницу и госпитализированы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД и учитывать в пути погодные условия.