В Нефтегорском районе два человека погибли в ДТП

В четверг, 31 октября в Нефтегорском районе, на 70 км подъездной дороги к Оренбургу столкнулись легковой и грузовой автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, одна из машин выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение.
В аварии погибли два человека, еще двое получили травмы, им оказывают медицинскую помощь.
Правоохранители устанавливают личности участников аварии. По факту ДТП полицейские ведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения с просьбой проявлять повышенную внимательность и бдительность на дороге.