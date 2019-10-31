В Нефтегорском районе два человека погибли в ДТП

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В четверг, 31 октября в Нефтегорском районе, на 70 км подъездной дороги к Оренбургу столкнулись легковой и грузовой автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.