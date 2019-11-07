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В Самаре будут судить Минахмета Халиуллова

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершено расследование уголовного дела депутата Совета депутатов Промышленного района — главы Промышленного района Минахмета Халиуллова. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Его обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 4 ст. 204 УК РФ).

Напомним, по версии следствия, с 2017 по 2018 г. Халиуллов, представлявший интересы ООО — подрядчика "Фонда капитального ремонта Самарской области" передал Алексею Архипову — брату врио гендиректора фонда Михаила Архипова более 11,9 млн рублей. В итоге деньги попали врио гендиректора ФКР за беспрепятственную оплату выполненных работ подрядчика.

Посредник получил деньги (222,5 тыс. руб. — часть от общей суммы) 31 июля 2018 г. в припаркованном автомобиле на ул. Красноармейской.

Сейчас расследование уголовного дела братьев Архиповых уже завершено.

Уголовное дело Халиуллова после утверждения обвинительного заключения направлено в суд Советского района Самары для рассмотрения.

Оперативное сопровождение по уголовному делу вели сотрудники областного УФСБ России.

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