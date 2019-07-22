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Преступления Происшествия

Минахмета Халиуллова оставили под домашним арестом до 20 сентября

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 19 июля, Самарский районный суд Самары под председательством судьи Дмитрия Дерунова продлил на два месяца домашний арест председателю Совета депутатов Промышленного района Минахмету Халиуллову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, СУ СК РФ по Самарской области возбудило в отношении Минахмета Халиуллова уголовное дело по ч. 4 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп в особо крупном размере").

По версии следствия, Халиуллов передал врио руководителя самарского фонда капремонта Михаилу Архипову более 1 млн руб. в качестве "отката" за контракты на ремонт в многоквартирных домах, которые выполняли аффилированные депутату предприятия.

Уголовное дело Халиуллова выделили из дела братьев Архиповых, один из которых и организовал передачу денег высокопоставленному родственнику. Для этого Алексей завербовал некоего Сергея Оганесяна, который звонил по указанным Архиповым телефонам, называл пароли и договаривался о месте и времени передачи денег. Таким образом он указал следствию на адрес фирмы Халиуллова на ул. Санфировой и опознал депутата, который около 10 раз передавал для Архипова от 500 тыс. до 2 млн руб. наличными.

Депутата арестовали 22 ноября 2018 года. По решению федерального судьи Александра Саломатина он должен был пробыть в СИЗО до 21 января. 18 января Самарский районный суд Самары продлил ему срок содержания под стражей на три месяца — по 20 апреля. Это постановление Халиуллов обжаловал, но 22 февраля областной суд оставил его без изменения.

А 18 апреля следствие вышло в суд с ходатайством об изменении Халиуллову меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Следователь пояснил, что изменить меру пресечения он посчитал возможным после того, как Халиуллов дал развернутые показания и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Ходатайство следствия суд удовлетворил. Срок домашнего ареста Халиуллову установили на три месяца — до 20 июля. Халиуллова освободили из-под стражи в зале суда. Теперь Самарский районный суд продлил ему срок содержания под домашним арестом еще на два месяца — до 20 сентября.

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