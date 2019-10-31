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Преступления Происшествия

Завершено расследование уголовного дела экс-директора регионального ФКР Михаила Архипова

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уголовное дело экс-главы регионального Фонда капитального ремонта (ФКР) Михаила Архипова передали в прокуратуру Самарской области для утверждения обвинительного заключения. Об этом Волга Ньюс рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, Михаила Архипова задержали вместе с его братом Алексеем Архиповым 31 июля 2018 г. сотрудники областного УФСБ.

Алексею Архипову вменяют посредничество в коммерческом подкупе, Михаилу Архипову — коммерческий подкуп. Оба они находятся под арестом.

По версии следствия, Михаил Архипов брал "откаты" с подрядчиков областного фонда капитального ремонта, деньги получал при этом через брата Алексея. При одной из таких передач и было осуществлено задержание.

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