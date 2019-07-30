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Преступления Происшествия

Экс-руководителю ФКР Михаилу Архипову и его брату продлили арест

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 30 июля, Самарский областной суд продлил содержание под стражей экс-руководителю фонда капремонта Михаилу Архипову и его брату Алексею Архипову на три месяца — до 31 октября. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, братьев Архиповых задержали 31 июля 2018 г. сотрудники ФСБ. По предварительной версии следствия, Михаил Архипов брал откаты с подрядчиков фонда капремонта, а деньги получал через брата Алексея Архипова. При одной из таких передач его и задержали.

Алексея Архипова обвиняют в посредничестве в коммерческом подкупе, его брата Михаила — в покушении на коммерческий подкуп.

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