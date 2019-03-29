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Преступления Происшествия

Экс-руководителя ФКР Михаила Архипова и его брата оставили под стражей

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 29 марта, Самарский районный суд Самары под председательством судьи Дмитрия Дерунова поддержал ходатайство следствия о продлении ареста экс-руководителю фонда капремонта Михаилу Архипову. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Он останется под стражей еще три месяца — до 30 июня.

А 28 марта Самарский районный суд под председательством судьи Елены Грибовой на такой же срок — до 30 июня продлил арест брату Михаила Алексею Архипову.

Напомним, братьев Архиповых задержали 31 июля 2018 г. сотрудники ФСБ. По предварительной версии следствия, Михаил Архипов брал откаты с подрядчиков фонда капремонта, а деньги получал через брата Алексея Архипова. При одной из таких передач его и задержали.

Алексея Архипова обвиняют в посредничестве в коммерческом подкупе, его брата Михаила — в покушении на коммерческий подкуп.

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