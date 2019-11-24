Загоревшийся в ДТП под Самарой бензовоз перевозил 22 тонны сырой нефти

Попавший ночью в воскресенье, 24 ноября, в ДТП на 59 км трассы Р-178 "Самара-Димитровград-Ульяновск" в Красноярском районе бензовоз Scania перевозил 22 тонный сырой нефти, об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

В чрезвычайной службе уточняют, что сообщение о столкновении бензовоза и легкового автомобиля Kia в районе населенного пункта Жареный Бугор поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 3:56.

В результате ДТП погибли три человека, детей среди которых нет. Произошло возгорание бензовоза. В тушении участвовали 46 пожарных, которые использовали 18 единиц техники. В 4:29 пожар на месте ДТП был ликвидирован.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что разгерметизации цистерны бензовоза не произошло.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.