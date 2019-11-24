Три человека погибли в ДТП с легковушкой и бензовозом под Самарой

В воскресенье, 24 ноября, ночью на 59 км трассы "Самара-Димитровград-Ульяновск" 35-летний водитель автомобиля Kia Sportage, не обеспечив постоянный контроль дорожного движения, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с нефтевозом Scania, который от удара съехал в кювет, опрокинулся на бок и загорелся, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП 38-летний водитель нефтевоза, а также водитель и пассажирка автомобиля Kia скончались.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливают свидетелей и очевидцев произошедшего.