Три человека погибли в ДТП с легковушкой и бензовозом под Самарой

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В воскресенье, 24 ноября, ночью на 59 км трассы "Самара-Димитровград-Ульяновск" 35-летний водитель автомобиля Kia Sportage, не обеспечив постоянный контроль дорожного движения, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с нефтевозом Scania, который от удара съехал в кювет, опрокинулся на бок и загорелся, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области