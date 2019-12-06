В Самарской области продолжается сбор заявок на участие в региональном этапе Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник — Самара". Уже за первую неделю на десятую юбилейную премию представлено более 20 проектов. За каждым из них — десятки и сотни людей, авторов и участников, масштабные и яркие, небольшие, но важные события 2019 года.

Первая заявка в 2019 году поступила от Ольги Шелест, исполнительного директора благотворительного фонда "ЕВИТА". "В разные годы я несколько раз была победителем "Лучника" в Самаре. Для меня конкурс — возможность систематизировать все то, что ты делаешь по зову души. Когда оглядываешься назад, удивляешься: неужели это действительно сделала я? Так было и с моими антинаркотическими проектами, и с проектом "ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам". В этом году я представила два проекта. Один из них посвящен нашему фонду, который занимаемся помощью паллиативным детям. Хочется верить, что мы меняем отношение врачей и всего общества к таким ребятам. Участие в "Лучнике" поможет рассказать о нашей работе другим людям, которые, возможно, захотят влиться в нашу команду", — рассказывает Ольга Шелест.

Старт "Лучника" в 2019-м можно назвать успешным — за первую неделю собрано порядка 20 заявок. "И это радует нас как организаторов конкурса. Хочется, чтобы в юбилейной премии было представлено как можно больше сильных и ярких проектов. Сейчас не только PR-специалисты, но и представители самых разных сфер деятельности отлично понимают, что "Лучник" открывает для их проектов дорогу к общественному признанию", — говорит Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН", руководитель исполнительной дирекции регионального этапа "Серебряный Лучник — Самара".

Сбор заявок на участие в региональной премии продлится до 15 декабря. Сами проекты можно представить по 24 декабря включительно.

Организатор регионального этапа премии — агентство коммуникаций "ПРАТОН". Официальный сайт премии — luchnik.ru.

По всем вопросам, связанным с участием в региональном этапе "Серебряного Лучника", можно обращаться по тел. 8-927-260-06-00.