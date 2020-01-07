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ДТП Происшествия

Два человека погибли в ДТП на трассе Самара — Бугуруслан

КИНЕЛЬ. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 7 января, в Кинельском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 15:30 на 50 км дороги Самара — Бугуруслан водитель Datsun выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora.

На данный момент известно, что в Datsun находятся пострадавший водитель и девятилетний мальчик. Кроме того, пострадал водитель Lada Priora, а двое его пассажиров: мужчина и женщина скончались.

По факту случившегося ведется проверка. Прибывшие к месту ДТП сотрудники Госавтоинспекции вызвали медиков, оказывают первую помощь пострадавшим, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта.

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