Два человека погибли в ДТП на трассе Самара — Бугуруслан

Во вторник, 7 января, в Кинельском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 15:30 на 50 км дороги Самара — Бугуруслан водитель Datsun выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora.
На данный момент известно, что в Datsun находятся пострадавший водитель и девятилетний мальчик. Кроме того, пострадал водитель Lada Priora, а двое его пассажиров: мужчина и женщина скончались.
По факту случившегося ведется проверка. Прибывшие к месту ДТП сотрудники Госавтоинспекции вызвали медиков, оказывают первую помощь пострадавшим, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта.