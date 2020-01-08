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ДТП Происшествия

В реанимации еще два участника ДТП под Кинелем — женщина и ребенок

КИНЕЛЬ. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 7 января, в отделение реанимации поступили попавшая в ДТП в Кинельском районе 33-летняя водитель Datsun ON-DO и девятилетний пассажир этой же машины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, по предварительной версии полиции, в 15:30 автомобилистка ехала по трассе Самара — Бугуруслан в направлении Бугуруслана. Между 49 и 50 км трассы она выехала на встречную полосу и столкнулась с Lada Priora под управление 25-летнего мужчины.

В аварии погибли два пассажира Lada Priora: 30-летний мужчина и 79-летняя женщина, а водителя вазовской легковушки госпитализировали. Кроме него "скорая" доставила в больницу женщину, управлявшую Datsun с госномером Оренбургской области (регион 56) и ее девятилетнего пассажира.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают водителей соблюдать ПДД.

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