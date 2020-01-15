Из-за ДТП с участием участкового, в котором погибла девушка, возбудили уголовное дело

В отношении участкового отдела УУП и по делам несовершеннолетних ОП № 8 У МВД России по Самаре возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека"). Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, авария произошла 7 декабря, в 00:30, на Волжском шоссе.

По версии следствия, нетрезвый подозреваемый сел за руль Toyota Camry. Но Волжском шоссе он нарушил ПДД и съехал на обочину, после чего автомобиль врезался в световую опору и дерево.

В аварии погибла 24-летняя пассажирка. Водитель и второй пассажир получили травмы различной степени тяжести.

Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет областное ГУ МВД.

В пресс-службе областной полиции сообщают, что по факту произошедшего начальник регионального ГУ МВД Александр Винников назначил служебную проверку. Если вина действующего сотрудника будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам, он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.