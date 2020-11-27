Более 4 тыс. сообщений жителей Самарской области в социальных сетях обработаны системой "Инцидент Менеджмент" в ноябре 2020 года. Всего система проанализировала порядка 150 тыс. сообщений пользователей.
В ноябре в Самарской области заработал ЦУР - Центр управления регионом. Главная задача Центра сделать процедуру обращений граждан к органам власти максимально прозрачной и оперативной. Основным инструментом ЦУР стала система мониторинга сообщений в соцсетях "Инцидент Менеджмент", которая уже два года успешно работает в нашем регионе.
В "Инциденте" работают администрации всех городов и районов Самарской области, министерства и ведомства. Вопрос из стадии обсуждения переходит на уровень практического решения.
ТОП-4 тем в ноябре 2020 года в системе "Инцидент Менеджмент" в Самарской области:
Здравоохранение и коронавирус - 1555 сообщений;
ЖКХ - 558 сообщений;
Образование - 504 сообщения;
Социальное обслуживание - 431 сообщений.
Количество сообщений, которые касаются работы системы здравоохранения и пандемии COVID-19, значительно возросло. На 70% по сравнению с октябрем увеличилось количество сообщений в социальных сетях, которые касаются организации дистанционного обучения. На 50% по сравнению с октябрем снизилось количество жалоб на отсутствие отопления.
Наиболее активными оказались пользователи социальных сетей Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска.