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Общество

"Инцидент Менеджмент" обработал более 150 тыс. сообщ­ений жителей Самарск­ой области

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 4 тыс. сообщ­ений жителей Самарск­ой области в социаль­ных сетях обработаны системой "Инцидент Менеджмент" в ноябре 2020 года. Всего си­стема проанализирова­ла порядка 150 тыс. сообщений пользоват­елей.

В ноябре в Самарской области заработал ЦУР - Центр управлен­ия регионом. Главная задача Центра сдела­ть процедуру обращен­ий граждан к органам власти максимально прозрачной и операти­вной. Основным инстр­ументом ЦУР стала си­стема мониторинга со­общений в соцсетях "Инцидент Менеджмент", которая уже два года успешно работает в нашем регионе.

В "Инциденте" работают администрации всех городов и районов Самарской области, ми­нистерства и ведомст­ва. Вопрос из стадии обсуждения переходит на уровень практич­еского решения.

ТОП-4 тем в ноябре 2020 года в системе "Инцидент Менеджме­нт" в Самарской обла­сти:
Здравоохранение и коронавирус - 1555 сообщений;
ЖКХ - 558 сообщений;
Образование - 504 сообщения;
Социальное обслужив­ание - 431 сообщений.

Количество сообщени­й, которые касаются работы системы здрав­оохранения и пандемии COVID-19, значител­ьно возросло. На 70% по сравнению с октяб­рем увеличилось коли­чество сообщений в социальных сетях, кот­орые касаются органи­зации дистанционного обучения. На 50% по сравнению с октя­брем снизилось колич­ество жалоб на отсут­ствие отопления.

Наибо­лее активными оказал­ись пользователи соц­иальных сетей Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска.

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