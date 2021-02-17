В питомник Самарской области передали сову для реабилитации

Длиннохвостая неясыть врезалась в окно администрации Кинельского района и сотрудники передали птицу в питомник Самарского зоопарка, который находится в п. Формальный.
Сотрудники питомника окажут необходимую помощь и выпустят птицу на природу.
Длиннохвостая неясыть врезалась в окно администрации Кинельского района и сотрудники передали птицу в питомник Самарского зоопарка, который находится в п. Формальный.
Сотрудники питомника окажут необходимую помощь и выпустят птицу на природу.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.