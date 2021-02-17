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Общество

В питомник Самарской области передали сову для реабилитации

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Длиннохвостая неясыть врезалась в окно администрации Кинельского района и сотрудники передали птицу в питомник Самарского зоопарка, который находится в п. Формальный.

Фото: Самарский зоопарк

Сотрудники питомника окажут необходимую помощь и выпустят птицу на природу. 

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