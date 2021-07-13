Фельдшер "скорой", пострадавшая в ДТП в Отрадном, скончалась в больнице

Администрация Кинель-Черкасской ЦРБ сообщила в соцсетях, что в больнице скончалась фельдшер "скорой помощи", пострадавшая в ДТП 27 июня.

Напомним, 27 июня на перекрестке в районе Отрадного ехавшая на зеленый свет легковушка не уступила дорогу карете "скорой помощи" с включенными спецсигналами. От удара "скорую" отбросило на КамАЗ.

В аварии погиб водитель СМП, пятеро человек попали в больницу, в том числе фельдшер и двое пациентов "скорой". По факту ДТП возбудили уголовное дело.

57-летняя фельдшер Надежда Иванова проработала в районной больнице 36 лет.