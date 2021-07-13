Фельдшер "скорой", пострадавшая в ДТП в Отрадном, скончалась в больнице

Администрация Кинель-Черкасской ЦРБ сообщила в соцсетях, что в больнице скончалась фельдшер "скорой помощи", пострадавшая в ДТП 27 июня.
Напомним, 27 июня на перекрестке в районе Отрадного ехавшая на зеленый свет легковушка не уступила дорогу карете "скорой помощи" с включенными спецсигналами. От удара "скорую" отбросило на КамАЗ.
В аварии погиб водитель СМП, пятеро человек попали в больницу, в том числе фельдшер и двое пациентов "скорой". По факту ДТП возбудили уголовное дело.
57-летняя фельдшер Надежда Иванова проработала в районной больнице 36 лет.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!