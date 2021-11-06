В Самаре "двенадцатая" догнала Lifan, пострадал водитель иномарки

В пятницу, 5 ноября, в 9:35 в Самаре произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
36-летний водитель за рулем "двенадцатой" двигался по дублеру Московского шоссе в направлении ул. Алма-Атинской. В пути водитель не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Lifan под управлением 51-летнего мужчины. Водитель иномарки получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...