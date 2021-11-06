В Самаре "двенадцатая" догнала Lifan, пострадал водитель иномарки

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В пятницу, 5 ноября, в 9:35 в Самаре произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области