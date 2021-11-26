В салонах Tele2 стартует "Черная пятница"

Tele2 проводит распродажу "Черная пятница". Клиенты компании смогут сэкономить до 6 500 рублей при покупке смартфона Xiaomi. Таким образом, в зависимости от модели скидка составляет 37-38% от розничной цены смартфона.
В Tele2 стартует традиционная распродажа "Черная пятница". Акция пройдет в салонах связи компании с 26 до 28 ноября 2021 года. Клиенты оператора смогут сэкономить до 6 500 рублей при покупке устройств Xiaomi. В акции участвуют сразу три популярные модели бренда: скидка на Redmi 9 °C составит 4 000 рублей, Redmi 9T — 5 000, Redmi 10 — 6 500.
Чтобы воспользоваться предложением, покупателю необходимо застраховать смартфон, подключить тариф "Мой онлайн+" или "Везде онлайн" и оплатить услуги связи за три месяца. Все позиции должны быть отражены в одном чеке. Покупая смартфон на распродаже, клиенты Tele2 могут быть спокойны за новый гаджет — страховка защитит его от поломки, кражи, списания средств и других рисков.
Tele2 проводит акции по "другим правилам" — после главной распродажи года гаджеты Xiaomi тоже можно будет купить со скидкой. Выгодная цена на смартфоны будет действовать до 5 декабря 2021 года. В этот период размер скидки на Redmi 9 °C составит 3 500 рублей, Redmi 9T — 4 500, Redmi 10 — 5 500. Количество смартфонов, участвующих в акции, ограничено. Подробнее об акции на сайте tele2.ru.
По данным опроса SuperJob, в этом году россияне планируют потратить в "черную пятницу" в среднем 18 500 рублей, что на треть больше, чем в прошлом году. Большинство участников опроса ответили, что помимо одежды (26%) они собираются покупать электронику (21%) и гаджеты (8%).
Последние комментарии
здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???
Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???
ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...
Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.
Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.