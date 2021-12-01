В Волжском районе после ДТП спасателям пришлось вырезать пассажира из покареженного автомобиля

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Во вторник, 30 ноября, в Волжском районе около пос. Нур в результате сложных погодных условий столкнулись два автомобиля, сообщает ПСС Самарской области.

Фото: ПСС по Самарской области