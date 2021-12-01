В Волжском районе после ДТП спасателям пришлось вырезать пассажира из покареженного автомобиля

Во вторник, 30 ноября, в Волжском районе около пос. Нур в результате сложных погодных условий столкнулись два автомобиля, сообщает ПСС Самарской области.
В результате происшествия пассажир пикапа оказался зажатым в салоне аварийного автомобиля, и ему требовалась помощь спасателей. В ходе спасательных работ были использованы гидравлические кусачки и домкрат. С многочисленными ушибами пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...