Начинающий водитель устроил ДТП с четырьмя машинами в Самаре

Во вторник, 30 ноября, в Самаре столкнулись четыре автомобиля, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 13:00 19-летний молодой человек, стаж вождения которого составляет менее года, двигался на Hyundai Getz по ул. Тухачевского в направлении ул. Киевской. Он не выбрал безопасную скорость и столкнулся с остановившимся впереди Renault Logan под управлением 43-летней женщины. От удара Renault отбросило на ВАЗ-211440. А "четырнадцатая" после этого врезалась в кроссовер Volkswagen Tiguan.
В аварии пострадала 18-летняя пассажирка Hyundai. Ее госпитализировали.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...