Начинающий водитель устроил ДТП с четырьмя машинами в Самаре

Во вторник, 30 ноября, в Самаре столкнулись четыре автомобиля, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 13:00 19-летний молодой человек, стаж вождения которого составляет менее года, двигался на Hyundai Getz по ул. Тухачевского в направлении ул. Киевской. Он не выбрал безопасную скорость и столкнулся с остановившимся впереди Renault Logan под управлением 43-летней женщины. От удара Renault отбросило на ВАЗ-211440. А "четырнадцатая" после этого врезалась в кроссовер Volkswagen Tiguan.

В аварии пострадала 18-летняя пассажирка Hyundai. Ее госпитализировали.