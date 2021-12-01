В Самарской области мужчина пострадал при столкновении грузовика и легковушки

В Безенчукском районе Самарской области 30 ноября столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 8:30 56-летний мужчина двигался на грузовике Foton со стороны с. Приволжья в направлении пос. Осинки. Водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Из-за этого автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Kalina под управлением 44-летнего мужчины. От удара обе машины опрокинулись в кювет.

В результате аварии водителя легковушки госпитализировали.