В Самарской области мужчина пострадал при столкновении грузовика и легковушки

В Безенчукском районе Самарской области 30 ноября столкнулись легковушка и грузовик. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 8:30 56-летний мужчина двигался на грузовике Foton со стороны с. Приволжья в направлении пос. Осинки. Водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Из-за этого автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Kalina под управлением 44-летнего мужчины. От удара обе машины опрокинулись в кювет.
В результате аварии водителя легковушки госпитализировали.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...