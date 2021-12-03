Под Самарой погиб водитель Ford, столкнувшийся на встречке с фурой

В четверг, 2 декабря, около 19:45 45-летний водитель Ford Focus на автомобильной дороге "Обводная г. Самары от "Урал" до Самара — Волгоград" у пос. Зелененький допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo в составе полуприцепа Feldbinder, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

После столкновения автомобиль Ford отбросило на автомобиль Lada Priora, который двигался в попутном направлении за иномаркой.

Иномарка получила значительные повреждения кузова. Для извлечения погибшего водителя требовалась помощь спасателей. В 19:49 на место происшествия оперативным дежурным был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области. В ходе работ спасатели применили гидравлические кусачки и разжим. У аварийного автомобиля была срезана крыша и стойки, после чего спасателям удалось добраться до водителя. В 00:10 работы на месте происшествия были окончены.

В результате ДТП водитель Ford скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.