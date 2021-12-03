Под Самарой погиб водитель Ford, столкнувшийся на встречке с фурой

В четверг, 2 декабря, около 19:45 45-летний водитель Ford Focus на автомобильной дороге "Обводная г. Самары от "Урал" до Самара — Волгоград" у пос. Зелененький допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo в составе полуприцепа Feldbinder, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
После столкновения автомобиль Ford отбросило на автомобиль Lada Priora, который двигался в попутном направлении за иномаркой.
Иномарка получила значительные повреждения кузова. Для извлечения погибшего водителя требовалась помощь спасателей. В 19:49 на место происшествия оперативным дежурным был направлен Поисково-спасательный отряд Самарской области. В ходе работ спасатели применили гидравлические кусачки и разжим. У аварийного автомобиля была срезана крыша и стойки, после чего спасателям удалось добраться до водителя. В 00:10 работы на месте происшествия были окончены.
В результате ДТП водитель Ford скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...