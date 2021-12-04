Водитель Kia сбил пешехода в Самаре

В Самаре 3 декабря пешеход попал под автомобиль. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 10:00 53-летний водитель Kia Sportage ехал по ул. Кабельной и напротив дома № 13а сбил 21-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть в не предназначенном для этого месте.

В результате мужчина получил травмы, но госпитализация не потребовалась.