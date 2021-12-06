Водитель легковушки погиб в ДТП с фургоном в Самарской области

В понедельник, 6 декабря, в Самарской области произошло ДТП с участием Ford Transit и Citroen. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полицейских, примерно 10:00 на 74 км трассы Самара — Большая Черниговка столкнулись фургон и легковушка. После удара Citroen съехал в правый кювет.
Водитель скончался на месте, а пассажирку легковушки доставили в Большечерниговскую ЦРБ. Водитель Ford Transit не пострадал.
В пресс-службе регионального ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД, а также быть внимательнее в пути.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...