Водитель легковушки погиб в ДТП с фургоном в Самарской области

В понедельник, 6 декабря, в Самарской области произошло ДТП с участием Ford Transit и Citroen. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, примерно 10:00 на 74 км трассы Самара — Большая Черниговка столкнулись фургон и легковушка. После удара Citroen съехал в правый кювет.

Водитель скончался на месте, а пассажирку легковушки доставили в Большечерниговскую ЦРБ. Водитель Ford Transit не пострадал.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточняют, что по факту ДТП ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД, а также быть внимательнее в пути.