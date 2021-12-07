На дороге Самара - Большая Черниговка погиб водитель "Газели", въехав в фуру

Во вторник, 7 декабря, в Самарской области в ДТП погиб водитель "Газели". Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 14:05 на 21 км трассы Самара - Большая Черниговка 28-летний водитель "ГАЗ" столкнулся с фурой MAN под управлением 36-летнего мужчины, который стоял и пропускал встречный транспорт.
В результате водитель "Газели" погиб.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...