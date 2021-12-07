На дороге Самара - Большая Черниговка погиб водитель "Газели", въехав в фуру

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Во вторник, 7 декабря, в Самарской области в ДТП погиб водитель "Газели". Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области