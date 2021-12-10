В Тольятти тяжелые травмы получил попавший под машину подросток

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В четверг, 9 декабря, в 8:08, в Автозаводском районе Тольятти 60-летний водитель Renault Kaptur сбил в районе дома № 119 по Южному шоссе 17-летнего пешехода. Об этом сообщили в ГИБДД Тольятти.

Фото: ГУ МВД по Самарской области