В Тольятти тяжелые травмы получил попавший под машину подросток

В четверг, 9 декабря, в 8:08, в Автозаводском районе Тольятти 60-летний водитель Renault Kaptur сбил в районе дома № 119 по Южному шоссе 17-летнего пешехода. Об этом сообщили в ГИБДД Тольятти.
По данным полицейских, подростка госпитализировали с тяжелыми травмами.
В ОГИБДД Тольятти уточняют, что обстоятельства случившегося устанавливают, и призывают водителей и пешеходов соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...