В ЖК "Волгарь" подросток на Lada Granta сбил семилетнюю девочку

В пятницу, 10 декабря, в Куйбышевском районе Самары водитель Lada Granta сбил семилетнюю девочку. ДТП произошло в 18:15 в районе дома №18 на ул. Осетинской, когда ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП несовершеннолетняя с телесными повреждениями госпитализирована. Очевидцы в социальных сетях сообщили, что водитель с места аварии скрылся.
Однако сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что водитель установлен, и ему всего 15 лет.
По словам местных жителей, рядом с опасным перекрестком находится школа, но светофора там нет.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...