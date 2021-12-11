В ЖК "Волгарь" подросток на Lada Granta сбил семилетнюю девочку

В пятницу, 10 декабря, в Куйбышевском районе Самары водитель Lada Granta сбил семилетнюю девочку. ДТП произошло в 18:15 в районе дома №18 на ул. Осетинской, когда ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП несовершеннолетняя с телесными повреждениями госпитализирована. Очевидцы в социальных сетях сообщили, что водитель с места аварии скрылся.

Однако сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что водитель установлен, и ему всего 15 лет.

По словам местных жителей, рядом с опасным перекрестком находится школа, но светофора там нет.