У села Бузаевка Lada Kalina съехала с дороги в кювет, водитель погиб

В субботу, 11 декабря, в 12:55 в Кинельском районе на 4 км автодороги "Усть-Кинельский - Новый Сарбай - Бузаевка - Чубовка" произошло ДТП.

59-летний водитель, управляя автомобилем Lada Kalina, двигаясь в направлении с. Бузаевка, по неустановленной причине совершил выезд на полосу встречного движения.

Затем автомобиль съехал с дороги в левый кювет и опрокинулся. Водитель автомобиля скончался на месте ДТП до приезда медицинских работников.