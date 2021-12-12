В Исаклинском районе Skoda столкнулась с грузовиком, погибла девочка-подросток

В Исаклинском районе организована прокурорская проверка в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором погиб несовершеннолетний, сообщили в областной прокупатуре.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и подробности ДТП, которое произошло в воскресенье, 12 декабря, в 11:00 в Исаклинском районе на 1136 километре автодороги М5 "Урал".

По предварительным данным, 44-летний водитель, управляя автомобилем "Skoda", допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем "Mercedes-Benz".

Несовершеннолетняя пассажирка Skoda получил травмы, не совместимые с жизнью. и погибла на месте ДТП до приезда медицинских работников. По предварительным данным, за рулем был ее отец, сейчас он в реанимации.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал исполняющий обязанности прокурора Исаклинского района Кобу Бенделиани.