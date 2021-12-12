В Исаклинском районе Skoda столкнулась с грузовиком, погибла девочка-подросток

В Исаклинском районе организована прокурорская проверка в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором погиб несовершеннолетний, сообщили в областной прокупатуре.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и подробности ДТП, которое произошло в воскресенье, 12 декабря, в 11:00 в Исаклинском районе на 1136 километре автодороги М5 "Урал".
По предварительным данным, 44-летний водитель, управляя автомобилем "Skoda", допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем "Mercedes-Benz".
Несовершеннолетняя пассажирка Skoda получил травмы, не совместимые с жизнью. и погибла на месте ДТП до приезда медицинских работников. По предварительным данным, за рулем был ее отец, сейчас он в реанимации.
На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал исполняющий обязанности прокурора Исаклинского района Кобу Бенделиани.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...