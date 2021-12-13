В Самарской области автомобилистка с ребенком в салоне съехала в кювет

В воскресенье, 12 декабря, в Кинельском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщает региональное ГУ МВД.

В 14:00 32-летняя автомобилистка двигалась на Hyundai Santa Fe в направлении с. Новый Сарбай. Она выехала на встречную полосу, а потом машина опрокинулась в левый кювет.

В результате пострадала восьмилетняя пассажирка. Ребенка госпитализировали.