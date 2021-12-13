В Самаре столкнулись Lada Largus и "Нива", пострадал ребенок

В Самаре 12 декабря в ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:20 35-летний водитель Lada Largus на перекрестке улиц Мичурина и Луначарского поворачивал налево, не уступил дорогу и столкнулся с "Нивой" под управлением 49-летнего мужчины.

В аварии пострадала восьмилетняя девочка, находившаяся во внедорожнике, ее госпитализировали.