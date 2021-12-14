В Тольятти начинающий водитель опрокинул в кювет Toyota Land Cruiser

В понедельник, 13 декабря, в Тольятти произошло ДТП с участием 18-летнего автомобилиста. Он получил водительские права лишь восемь месяцев назад, но уже попался на нарушениях 13 раз. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным, в 12:00 молодой человек двигался на Toyota Land Cruiser по Комсомольскому шоссе в направлении ул. Комзина и съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся.
В результате водителя госпитализировали.
По факту случившегося ведется проверка. В пресс-службе регионального ГУ МВД призывают участников движения соблюдать ПДД.
По данным ГИБДД Тольятти, в 2021 г. по вине начинающих водителей в городе произошло 35 ДТП, в которых погибли три человека, а 38 получили травмы различной степени тяжести. Чаще всего новички на дороге попадают в аварии из-за того, что превышают скорость, нарушают правила очередности проезда и не соблюдают дистанцию.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...