В Тольятти начинающий водитель опрокинул в кювет Toyota Land Cruiser

В понедельник, 13 декабря, в Тольятти произошло ДТП с участием 18-летнего автомобилиста. Он получил водительские права лишь восемь месяцев назад, но уже попался на нарушениях 13 раз. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, в 12:00 молодой человек двигался на Toyota Land Cruiser по Комсомольскому шоссе в направлении ул. Комзина и съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате водителя госпитализировали.

По факту случившегося ведется проверка. В пресс-службе регионального ГУ МВД призывают участников движения соблюдать ПДД.

По данным ГИБДД Тольятти, в 2021 г. по вине начинающих водителей в городе произошло 35 ДТП, в которых погибли три человека, а 38 получили травмы различной степени тяжести. Чаще всего новички на дороге попадают в аварии из-за того, что превышают скорость, нарушают правила очередности проезда и не соблюдают дистанцию.