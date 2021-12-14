Под Самарой водитель "Газели" врезался в Chevrolet

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В Красноярском районе Самарской области 13 декабря столкнулись "Газель" и легковушка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области