Под Самарой водитель "Газели" врезался в Chevrolet

В Красноярском районе Самарской области 13 декабря столкнулись "Газель" и легковушка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 12:30 60-летний мужчина двигался на "Газели" со стороны пос. Волжский в направлении с. Курумоч. Объезжая стоявший впереди Ford Fusio, он выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Epica под управлением 30-летней женщины.
В результате автомобилистку госпитализировали.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...