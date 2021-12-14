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ДТП Происшествия

Под Самарой водитель "Газели" врезался в Chevrolet

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярском районе Самарской области 13 декабря столкнулись "Газель" и легковушка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 12:30 60-летний мужчина двигался на "Газели" со стороны пос. Волжский в направлении с. Курумоч. Объезжая стоявший впереди Ford Fusio, он выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Epica под управлением 30-летней женщины.

В результате автомобилистку госпитализировали.

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