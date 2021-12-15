В Волжском районе водитель иномарки спровоцировал ДТП на встречке, пострадали два человека

Во вторник, 14 декабря, в 7:15 в Волжском районе 37-летний водитель Renault Thalia на 41 км дороги "Обводная г. Самара" нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-2110, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры отечественного автомобиля: 34-летняя женщина и 12-летний мальчик. Они оба были доставлены в медицинское учреждение.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...