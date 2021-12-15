В Волжском районе водитель иномарки спровоцировал ДТП на встречке, пострадали два человека

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Во вторник, 14 декабря, в 7:15 в Волжском районе 37-летний водитель Renault Thalia на 41 км дороги "Обводная г. Самара" нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-2110, сообщает ГУ МВД по Самарской области.