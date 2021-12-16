В Самарской области водитель фуры съехал в кювет

В среду, 15 декабря, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с грузовиком. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 9:25 32-летний водитель фуры Scania двигался со стороны Сызрани в направлении с. Шигоны. Он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в левый кювет. После этого автомобиль опрокинулся.
Водителя грузовика доставили в больницу.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...