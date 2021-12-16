В Самарской области водитель фуры съехал в кювет

В среду, 15 декабря, в Сызранском районе Самарской области произошло ДТП с грузовиком. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 9:25 32-летний водитель фуры Scania двигался со стороны Сызрани в направлении с. Шигоны. Он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал в левый кювет. После этого автомобиль опрокинулся.

Водителя грузовика доставили в больницу.