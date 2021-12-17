В Самарской области из-за водителя Lada Kalina другой автомобилист сбил пешехода

В четверг, 16 декабря, в Чапаевске автомобилист спровоцировал ДТП с тремя машинами и пешеходом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 9:20 44-летний водитель Lada Kalina двигался по ул. Ленина в направлении ул. Херсонской. Поворачивая налево, он не уступил дорогу встречному ВАЗ-21102 под управлением 22-летнего парня. Чтобы избежать столкновения, водитель "десятки" повернул правее и сбил 19-летнюю девушку, стоявшую на парковке. После этого ВАЗ-21102 врезался в стоявший перед перекрестком Lada Xray, который от удара столкнулся с находившимся на парковке Volkswagen Polo.

В аварии пострадала сбитая девушка.