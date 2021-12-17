В Самарской области из-за водителя Lada Kalina другой автомобилист сбил пешехода

В четверг, 16 декабря, в Чапаевске автомобилист спровоцировал ДТП с тремя машинами и пешеходом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 9:20 44-летний водитель Lada Kalina двигался по ул. Ленина в направлении ул. Херсонской. Поворачивая налево, он не уступил дорогу встречному ВАЗ-21102 под управлением 22-летнего парня. Чтобы избежать столкновения, водитель "десятки" повернул правее и сбил 19-летнюю девушку, стоявшую на парковке. После этого ВАЗ-21102 врезался в стоявший перед перекрестком Lada Xray, который от удара столкнулся с находившимся на парковке Volkswagen Polo.
В аварии пострадала сбитая девушка.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...