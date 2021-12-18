В Тольятти перевернулась водитель Suzuki

Вечером 17 декабря в Центральном районе Тольятти на Suzuki Swift перевернулась 41-летняя женщина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 17:10. Водитель двигалась по Комсомольскому шоссе, потеряла управление и съехала в кювет, где перевернулась.

В результате женщина была госпитализирована в медицинское учреждение. За последний год она 10 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.