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ДТП Происшествия

В Тольятти перевернулась водитель Suzuki

ТОЛЬЯТТИ. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вечером 17 декабря в Центральном районе Тольятти на Suzuki Swift перевернулась 41-летняя женщина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

ДТП произошло в 17:10. Водитель двигалась по Комсомольскому шоссе, потеряла управление и съехала в кювет, где перевернулась.

В результате женщина была госпитализирована в медицинское учреждение. За последний год она 10 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

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