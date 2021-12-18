В Тольятти перевернулась водитель Suzuki

Вечером 17 декабря в Центральном районе Тольятти на Suzuki Swift перевернулась 41-летняя женщина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
ДТП произошло в 17:10. Водитель двигалась по Комсомольскому шоссе, потеряла управление и съехала в кювет, где перевернулась.
В результате женщина была госпитализирована в медицинское учреждение. За последний год она 10 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...