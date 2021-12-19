В Камышлинском районе столкнулись три грузовика

Вечером 18 декабря во время снегопада на трассе М-5 столкнулись Scania, КамАЗ и Volvo, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
ДТП произошло в 17:06 в Камышлинском районе. 35-летний водитель Scania с полуприцепом ехал со стороны Самары в направлении Уфы. При обгоне он столкнулся с КамАЗом, который двигался попутно и чистил проезжую часть от снега. После столкновения Scania откинуло на встречку, где грузовик влетел в Volvo.
34-летнего водителя последней госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...