В Камышлинском районе столкнулись три грузовика

Вечером 18 декабря во время снегопада на трассе М-5 столкнулись Scania, КамАЗ и Volvo, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 17:06 в Камышлинском районе. 35-летний водитель Scania с полуприцепом ехал со стороны Самары в направлении Уфы. При обгоне он столкнулся с КамАЗом, который двигался попутно и чистил проезжую часть от снега. После столкновения Scania откинуло на встречку, где грузовик влетел в Volvo.

34-летнего водителя последней госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение.