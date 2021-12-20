Ребенок пострадал при столкновении Peugeot и Nissan в Тольятти

В воскресенье, 19 декабря, в Тольятти в ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 17:20 42-летняя женщина ехала на Peugeot 408 по ул. Л. Чайкиной в направлении ул. Матросова. В районе дома № 55 она поворачивала налево не с крайней полосы и столкнулась с Nissan Juke под управлением 33-летней автомобилистки.
В аварии пострадал девятилетний пассажир Nissan.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...