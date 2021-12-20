В Самаре начинающий водитель на Lada Granta "отправил" в больницу пассажирку

В воскресенье, 19 декабря, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадала женщина, сообщает региональное ГУ МВД.
В 15:55 29-летний водитель Lada Granta ехал по ул. Победы в направлении ул. Калинина. Напротив дома № 113 он решил повернуть налево на запрещающий сигнал светофора и столкнулся со встречной Skoda Fabia под управлением 39-летнего мужчины.
В результате аварии 46-летнюю пассажирку Lada Granta госпитализировали.
По данным правоохранителей, стаж вождения мужчины, управлявшего отечественной легковушкой, менее года.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...