В Самаре начинающий водитель на Lada Granta "отправил" в больницу пассажирку

В воскресенье, 19 декабря, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадала женщина, сообщает региональное ГУ МВД.

В 15:55 29-летний водитель Lada Granta ехал по ул. Победы в направлении ул. Калинина. Напротив дома № 113 он решил повернуть налево на запрещающий сигнал светофора и столкнулся со встречной Skoda Fabia под управлением 39-летнего мужчины.

В результате аварии 46-летнюю пассажирку Lada Granta госпитализировали.

По данным правоохранителей, стаж вождения мужчины, управлявшего отечественной легковушкой, менее года.