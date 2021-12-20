Взрослый и двое детей пострадали в ДТП с фурой под Самарой

В понедельник, 20 декабря, в Нефтегорском районе Самарской области участником ДТП стал 23-летний водитель большегруза IVECO. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По предварительным данным ГИБДД, на 68 км подъездной дороги к Оренбургу водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford под управлением 36-летнего мужчины.
В ДТП пострадали водитель легковушки и два его пассажира: 10-летняя девочка и 11-летний мальчик. Их доставили в больницу.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Сотрудники ОГИБДД МО МВД России "Нефтегорский" просят всех участников дорожного движения быть предельно внимательными. "Не рискуйте своей жизнью, а также жизнью и здоровьем своих близких и других участников дорожного движения, — советуют полицейские. — Пожалуйста, выбирайте скорость движения в соответствии с ПДД, а также с учетом состояния проезжей части, видимости и конкретной обстановки на дороге".
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...