16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Взрослый и двое детей пострадали в ДТП с фурой под Самарой В Камышлинском районе столкнулись три грузовика В Тольятти в ДТП погиб пассажир "Газели" В Тольятти перевернулась водитель Suzuki Водителя КамАЗа будут судить в Самарской области за ДТП с двумя погибшими

ДТП Происшествия

Взрослый и двое детей пострадали в ДТП с фурой под Самарой

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 20 декабря, в Нефтегорском районе Самарской области участником ДТП стал 23-летний водитель большегруза IVECO. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным ГИБДД, на 68 км подъездной дороги к Оренбургу водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford под управлением 36-летнего мужчины.

В ДТП пострадали водитель легковушки и два его пассажира: 10-летняя девочка и 11-летний мальчик. Их доставили в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России "Нефтегорский" просят всех участников дорожного движения быть предельно внимательными. "Не рискуйте своей жизнью, а также жизнью и здоровьем своих близких и других участников дорожного движения, — советуют полицейские. — Пожалуйста, выбирайте скорость движения в соответствии с ПДД, а также с учетом состояния проезжей части, видимости и конкретной обстановки на дороге".

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Марфин 27 сентября 2021 06:10 В ДТП с лосем в Шенталинском районе попал заместитель Приволжского транспортного прокурора

Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.

Софья Сулеймановп 05 сентября 2021 09:06 В Шенталинском районе пострадал водитель Lexus при столкновении с лосем

Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.

Дмитрий Парфёнов 02 сентября 2021 09:39 В Тольятти автобус столкнулся с легковушкой

Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.

Дмитрий Пушкарев 16 июня 2021 10:17 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!

брат Горонфло 07 мая 2021 18:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2