Взрослый и двое детей пострадали в ДТП с фурой под Самарой

В понедельник, 20 декабря, в Нефтегорском районе Самарской области участником ДТП стал 23-летний водитель большегруза IVECO. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По предварительным данным ГИБДД, на 68 км подъездной дороги к Оренбургу водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с Ford под управлением 36-летнего мужчины.

В ДТП пострадали водитель легковушки и два его пассажира: 10-летняя девочка и 11-летний мальчик. Их доставили в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России "Нефтегорский" просят всех участников дорожного движения быть предельно внимательными. "Не рискуйте своей жизнью, а также жизнью и здоровьем своих близких и других участников дорожного движения, — советуют полицейские. — Пожалуйста, выбирайте скорость движения в соответствии с ПДД, а также с учетом состояния проезжей части, видимости и конкретной обстановки на дороге".